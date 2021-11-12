МО "Ивановский" потратит на отпариватели до 299 тысяч рублей

Местная администрация МО "Ивановский" 12 ноября разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку 146 отпаривателей для одежды. На бытовую технику готовы потратить до 299 тысяч рублей. Заявки принимаются до 19 ноября.

Один отпариватель мощностью до 1 киловатт муниципалы оценили в 2 тысячи рублей. Устройство будет оснащено баком объемом до одного литра, а максимальное давление пара не превысит 1 Бар. Из дополнительных аксессуаров к нему прилагаются лишь комплект сменных насадок. Получить отпариватели в муниципалитете планируют не позднее 7 декабря.

В ноябре 2020 года МО "Ивановское" размешало извещение на поставку других бытовых приборов: хлебопечки, мультиварки и увлажнителя воздуха. Такой набор обошелся муниципалитету в 21 тысячу рублей. Поставщиком выбрали индивидуального предпринимателя Паранина Е. Р.

Константин Леньков / фото: pixabay