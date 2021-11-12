Основателя "Российской ЛГБТ-сети"** Игоря Кочеткова* признали иноагентом

Министерство юстиции вечером 12 ноября внесло в реестр СМИ-иностранных агентов петербургского ЛГБТ-активиста Игоря Кочеткова*, одного из основателей правозащитного движения "Российская ЛГБТ-сеть"**, говорится на сайте ведомства.

- Я догадывался, что это произойдет. В последние две недели про меня много в проправительственных Telegram-каналах интересного рассказали, уделили мне внимание. Была признана иностранным агентом организация, которую я создал в свое время, поэтому чему удивляться. Ожидаемо. Не думал, что это произойдет сегодня. Не успел осмыслить. Тем не менее, я не удивлен, - рассказал ЗАКС.ру правозащитник.

Ранее Минюст внес движение "Российская ЛГБТ-сеть" в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иноагента. Причиной стало получение финансирования от другого иноагента - благотворительного фонда "Сфера"***, признанного НКО-иноагентом в 2016 году.

*Игорь Кочетков внесен Минюстом в реест СМИ-иностранных агентов

* "Российская ЛГБТ-сеть" внесена Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов.

*** Фонд "Сфера" внесен в перечень Минюста РФ о НКО-иноагентов

Константин Леньков