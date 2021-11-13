"Пожал руку Навальному — тебя ссылают": Ульяновского священника отправили в монастырь из-за поддержки политика

Лишившийся поста пресс-секретарь Мелекесской епархии священник из Ульяновской области Георгий Сухобокий известил, что локальный епископ решил сослать его в монастырь: перед этим его отстранили от служения и уволили с обозначенной должности за публикацию в Facebook, в которой он выражал поддержку Алексею Навальному.

Сухобоков разместил в соцсети пост с указом епископа. В документе говорится, что, общаясь с "антицерковной" прессой, священник опорочил честь и достоинство Мелекесского епископа: религиозный деятель вступал с контакт со СМИ, как раз комментируя своё увольнение. Кроме того, в одной из своих последних проповедей Сухобокий якобы внёс смуту среди прихожан, нелестно отозвавшись о епископе. Всё это в совокупности позволило вышестоящим клирикам прийти к выводу о том, что священник "находится в тяжелейшем неадекватном духовном состоянии, препятствующем ему в полноте исполнять свои пастырские обязанности". Именно поэтому ему запретили вести службы в течение полугода и направили в Свято-Богородице-Жадовский мужской монастырь Ульяновской области проходить "духовную реабилитацию".

Столь архаичное решение епархии крайне удивило Сухобокова.

"Помните, раньше неугодных людей в монастырь ссылали? Несколько минут назад епископ выдал официальную бумагу, что отстраняет меня целиком и полностью от служения. И что бы вы думали? Ссылает в монастырь. В XXI веке, я думал, такое только в кино возможно, но, как оказалось, я очень ошибался. Одна публикация о том, что пожал руку Навальному, и тебя ссылают в монастырь", — высказался Сухобокий.

Уточним, что в своём после о Навальном, который так возмутил епископат, Сухобокий сообщал, что готов пожать политику руку: публикация появилась после того, как стало известно, что оппозиционеру присуждают премию Сахарова.