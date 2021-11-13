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Новости 11:44

Свыше 300 екатеринбуржцев вышли на акцию против QR-кодов

фото ЗакС политика Свыше 300 екатеринбуржцев вышли на акцию против QR-кодов

В Екатеринбурге возле ТЦ "Дирижабль" проходит протестная акция: пришедшие выступают против повсеместного введения системы QR-кодов, информирует "Znak Екатеринбург".

На данный момент возле торгового центра, по оценке журналистов, собралось свыше 300 человек. 

В толпе среди плакатов можно заметить флаги КПРФ, на которые активисты реагируют по большей части с негодованием. "Написали тогда бы, что они против кодов", — возмущены организаторы.

В руках граждане держат плакаты с такими надписями, как "Сегодня QR-код - завтра цифровое рабство", "Под предлогом заботы у нас отнимают права человека" и другие.

"QR-коды разделяют народ, провоцируют вражду между народом, лишают людей гражданских прав, когда в открытую идет сегрегация. Мы будто люди второго сорта. Нет свободы, моего права выбора. Я не против вакцины, я против кодов", — представила свою позицию по вопросу пенсионерка Ирина.

Фото: "Znak Екатеринбург" / Telegram


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