ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:49

Глава центра им. Гамалеи заявил, что антиковидный спрей может впоследствии дополнять "Спутник Лайт"

фото ЗакС политика Глава центра им. Гамалеи заявил, что антиковидный спрей может впоследствии дополнять "Спутник Лайт"

Разрабатываемая центром им. Гамалеи назальная вакцина от коронавируса в виде спрея в дальнейшем может быть использована для ревакцинации совокупно с препаратом "Спутник Лайт, заверил ТАСС глава центра Александр Гинцбург.

"Безусловно [вакцина-спрей может быть использована]. Подтвердить это – одна из задач того клинического исследования, которое будет проводиться с вакциной", - сообщил Гинцбург.

В октябре Минздрав РФ выдал центру им. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея.

Гинцбург уточнял, что этот препарат не отменит общую вакцинацию, а лишь станет дополнением к ней.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама