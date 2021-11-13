Глава центра им. Гамалеи заявил, что антиковидный спрей может впоследствии дополнять "Спутник Лайт"

Разрабатываемая центром им. Гамалеи назальная вакцина от коронавируса в виде спрея в дальнейшем может быть использована для ревакцинации совокупно с препаратом "Спутник Лайт, заверил ТАСС глава центра Александр Гинцбург.

"Безусловно [вакцина-спрей может быть использована]. Подтвердить это – одна из задач того клинического исследования, которое будет проводиться с вакциной", - сообщил Гинцбург.

В октябре Минздрав РФ выдал центру им. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея.

Гинцбург уточнял, что этот препарат не отменит общую вакцинацию, а лишь станет дополнением к ней.