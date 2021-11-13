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Новости 14:55

В Петербурге выросло число суточных COVID-госпитализаций

фото ЗакС политика В Петербурге выросло число суточных COVID-госпитализаций

За последние 24 часа в петербургские стационары попали 484 пациента с пневмониями и коронавирусом, сообщается в эпидемиологической выписке Смольного. При этом 12 ноября сообщалось о 390 поступивших, а 11 числа - о 440.

При этом 13 ноября из больниц выписались 508 заражённых. В ковидных отделениях пребывают 7 562 инфицированных, в реанимации — 708, а к аппаратам ИВЛ подключены 383 пациента.

Первый компонент прививки (не учитывая "Спутник Лайт") за последние сутки получили 14 844 жителей Северной столицы, второй — 15 342. Полный цикл вакцинации завершили 1 999 037 горожан.


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