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Новости 16:57

Петербургские коммунальщики будут общаться с горожанами в круглосуточном режиме

фото ЗакС политика Петербургские коммунальщики будут общаться с горожанами в круглосуточном режиме

Петербургский градоначальник Александр Беглов поручил Жилищному комитету разработать и разослать по жилым домам города памятку, в которой бы указывались телефоны экстренных служб, позвонив на которые, жители Северной столицы могли бы в любое время суток заявить о протечках крыш, качестве отопления, проблемах с электро- и водоснабжением, пожаловаться на очистку крыш и придомовых территорий от снега и наледи.

Так, начиная с 15 ноября коммунальщики начнут принимать обращения граждан в круглосуточном режиме. Памятка с номерами телефонов, позвонив на которые, можно оставить заявку, должна появиться на информационных стендах, которые размещены в подъездах жилых домов.

"Жалобы на качество уборки придомовых территорий будет принимать дежурно-диспетчерская служба Аварийно-восстановительной службы Жилищного комитета. Многоканальный телефон ГКУ "АВС" — 409-73-78 — работает в круглосуточном режиме", - уточняет пресс-служба Смольного.


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