В центре Петербурга помянули антифашиста Тимура Качараву, убитого неонацистами

В день 16-летия громкого преступления - убийства на площади Восстания активиста Тимура Качаравы группой людей неонацистских взглядов - у дверей книжного магазина "Буквоед", расположенного в здании гостиницы "Октябрьская", на памятной акции собрались неравнодушные петербуржцы.

Траурное мероприятие, на этот раз освещенное Telegram-каналом ПЬЯTNIЦА, проходит ежегодно 13 ноября. Участники принесли к месту печальных событий цветы, свечи и фотографии убитого и на некоторое время развернули плакаты и баннер с надписью "Тимур, мы помним".

Напомним, что вечером 13 ноября 2005 года антифашиста подкараулили несколько агрессивных людей с холодным оружием, нанесших ему несколько ножевых ранений, от которых он скончался на месте. Четверых причастных к преступлению приговорили к реальным срокам.

В прошлом году председатель "Яблока" Николай Рыбаков обратился к гендиректору книжной сети "Буквоед" с просьбой увековечить память погибшего молодого человека мемориальной доской на здании магазина, около которого случилась трагедия.

фото: ПЬЯTNIЦА / Telegram