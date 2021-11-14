ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:23

В центре Петербурга помянули антифашиста Тимура Качараву, убитого неонацистами

фото ЗакС политика В центре Петербурга помянули антифашиста Тимура Качараву, убитого неонацистами

В день 16-летия громкого преступления - убийства на площади Восстания активиста Тимура Качаравы группой людей неонацистских взглядов - у дверей книжного магазина "Буквоед", расположенного в здании гостиницы "Октябрьская", на памятной акции собрались неравнодушные петербуржцы.

Траурное мероприятие, на этот раз освещенное Telegram-каналом ПЬЯTNIЦА, проходит ежегодно 13 ноября. Участники принесли к месту печальных событий цветы, свечи и фотографии убитого и на некоторое время развернули плакаты и баннер с надписью "Тимур, мы помним". 

Напомним, что вечером 13 ноября 2005 года антифашиста подкараулили несколько агрессивных людей с холодным оружием, нанесших ему несколько ножевых ранений, от которых он скончался на месте. Четверых причастных к преступлению приговорили к реальным срокам.

В прошлом году председатель "Яблока" Николай Рыбаков обратился к гендиректору книжной сети "Буквоед" с просьбой увековечить память погибшего молодого человека мемориальной доской на здании магазина, около которого случилась трагедия.

фото: ПЬЯTNIЦА / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама