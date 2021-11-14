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В Петербурге обновился рекорд по числу инъекций от коронавируса за сутки

фото ЗакС политика В Петербурге обновился рекорд по числу инъекций от коронавируса за сутки

Чиновники из петербургского комитета по здравоохранению рапортовали о том, что в городе вновь был превзойден суточный рекорд по числу инъекций, сделанных гражданам от коронавируса. Событие ознаменовало собой пятницу, 12 ноября, когда первый компонент получили 23 139 человек, а всего медработники совершили 35 765 уколов. Среди сделавших прививки возрастную группу 60+ представили 5 432 человека, то есть чуть больше 15% от всех обратившихся за ней в этот день.

Предыдущие городские рекорды такого рода датируются 11 ноября (свыше 34,3 тысячи привитых) и 23 июля (свыше 32,9 тысячи привитых).

Между тем, согласно субботней информационной справке от Смольного, число завершивших цикл вакцинации превысило 1,99 млн человек, из чего следует, что, по всей видимости, символический порог в 2 млн будет перейден уже 15 ноября.


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