В России диагностировали 38,8 тысяч случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 38 823 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 433 случая инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1219 человек. Сумело поправиться 29 821 пациентов.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Москве 3734 новых больных, в Петербурге – 3144 (на 129 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 2955. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 2825 человек с коронавирусом и скончались 80 (накануне – 70).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.