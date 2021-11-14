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Петербургские чиновники отчитались об итогах осеннего месячника благоустройства

фото ЗакС политика Петербургские чиновники отчитались об итогах осеннего месячника благоустройства

В течение осеннего месячника благоустройства в Петербурге усилиями муниципальных и районных властей удалось организовать посадку около трех тысяч деревьев и свыше тридцати тысяч кустарников, о чем сообщила пресс-служба Смольного. Работы по уборке территории привели к очистке 141 млн кв. метров территории и устранению 80 незаконных свалок.

"Благоустройство общественных пространств, дворов, проездов и газонов – один из главных запросов горожан. В этом году жители города могли принять участие в акциях по высадке деревьев и кустарников на специально подобранных участках", - подвел итог месячника губернатор Александр Беглов.

Отдельно посчитана польза, принесенная осенью работниками садово-паркового хозяйства, которые посадили около пяти тысяч деревьев, 14 тысяч кустарников и 185 тысяч цветов. Среди прочего садовники "усилили" деревьями и растениями парки "Екатерингоф" и "Дальняя Рогатка", а также Московский парк Победы. Они же прибрались на 35 тысячах кв. метров зеленых зон.


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