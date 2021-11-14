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Новости 12:21

На Петроградской стороне вновь загорелся дом Басевича

фото ЗакС политика На Петроградской стороне вновь загорелся дом Басевича

Исторический дом Басевича в Петербурге 14 ноября в очередной раз застали объятым пламенем.

"В 6:55 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, Большая Пушкарская, дом 7. В семиэтажном нежилом доме горит на четвертом этаже на площади 200 квадратных метров", - сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Тушить возгорание выехали 38 специалистов и восемь машин.

Напомним, что в течение последних лет дом-памятник эпохи модерна, построенный в 1912 году и пребывающий в заброшенном состоянии, стал точкой напряжения. Градозащитники выступают против планов балетмейстера Бориса Эйфмана, которому объект отдали в оперативное управление городские власти, построить здесь апартаменты для воспитанников своей Академии танца.

В течение последнего года дом Басевича полыхал уже не раз.


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