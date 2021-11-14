В Петербурге ожидаются ночные заморозки

Петербург в первой половине 14 ноября продолжил находиться на периферии антициклона, о чем сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"При облачной с прояснениями погоде в начале дня местами пройдут небольшие дожди, далее без осадков", - написал он на своей странице в Facebook.

До конца дня, по его прогнозу, температура воздуха по городу не будет превышать 4 градусов тепла, по Ленобласти она может достигать 5 градусов. Атмосферное давлене сохранится повышенным - 773 мм ртутного столба.

Синоптик обещает, что ночью, предшествующей новой рабочей неделе, должно подморозить.