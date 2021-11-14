ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:10

Смольный рассчитывает на привлечение трех трлн рублей инвестиций за три года

фото ЗакС политика Смольный рассчитывает на привлечение трех трлн рублей инвестиций за три года

В петербургском комитете по экономической политике дали краткосрочную и долгосрочную оценки экономического роста городской экономики. Аналитическими выкладками пресс-служба комитета поделилась с ТАСС.

"По оценке комитета, объем инвестиций в 2021 году в основной капитал увеличится на 4,2% и составит около 852,2 млрд рублей. <…> Траектория роста инвестиционной активности, по прогнозам комитета, сохранится и составит в среднем 4,8% в год. Это позволит привлечь в экономику города суммарно более 3 трлн рублей (3,1 трлн рублей) за три года", - гласят данные чиновников.

За первое полугодие 2021 года общая сумма инвестиций в городское хозяйство составила 281 млрд. Это, в свою очередь, на 0,9% превышает показатель за первое полугодие прошлого года, на которое пришлось начало пандемии коронавируса. Больше всего денег вкладывают в промышленность, строительство и жилье, логистическую отрасль.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама