Смольный рассчитывает на привлечение трех трлн рублей инвестиций за три года

В петербургском комитете по экономической политике дали краткосрочную и долгосрочную оценки экономического роста городской экономики. Аналитическими выкладками пресс-служба комитета поделилась с ТАСС.

"По оценке комитета, объем инвестиций в 2021 году в основной капитал увеличится на 4,2% и составит около 852,2 млрд рублей. <…> Траектория роста инвестиционной активности, по прогнозам комитета, сохранится и составит в среднем 4,8% в год. Это позволит привлечь в экономику города суммарно более 3 трлн рублей (3,1 трлн рублей) за три года", - гласят данные чиновников.

За первое полугодие 2021 года общая сумма инвестиций в городское хозяйство составила 281 млрд. Это, в свою очередь, на 0,9% превышает показатель за первое полугодие прошлого года, на которое пришлось начало пандемии коронавируса. Больше всего денег вкладывают в промышленность, строительство и жилье, логистическую отрасль.