Путин хочет, чтобы либералы "не уподоблялись лакеям"

Президент Владимир Путин, рассуждая о либерализме и гражданских свободах, в очередной раз попытался развеять сомнения насчет свободы слова и возможности свободно выражать то или иное мнение в России.

"Вот когда у нас говорят: есть ли у нас либералы, и вообще должны ли мы поддерживать либеральную мысль? Надо сначала определиться с понятием, с содержанием этого понятия. Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения - то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава Богу", - заверил он соотечественников в эфире канала "Россия 1".

Правда, оговорился глава государства, он нередко встречает под маской условных либералов граждан, с его точки зрения, мыслящих не вполне самостоятельно, и это напоминает ему наблюдения Федора Достоевского, чье 200-летие отмечалось на уходящей неделе. Отсылая к знаменитому писателю, Путин заявил, что если русские либералы не будут "уподобляться лакеям" и "кого-то обязательно копировать", то "быстро найдут общее с так называемыми почвенниками, которые ставят перед собой такие же цели". Под целями президент имел в виду благо для страны и ее развития.