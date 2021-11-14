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Новости 15:42

Прокуратура проверяет территорию Ижорского завода, где при пожаре погиб рабочий

фото ЗакС политика Прокуратура проверяет территорию Ижорского завода, где при пожаре погиб рабочий

На территории Ижорского завода 14 ноября вспыхнул пожар, который унес жизнь сотрудника металлургического производства, передает пресс-служба петербургской прокуратуры.

"Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга организовала проверку соблюдения федерального законодательства в деятельности ООО "Свелен", расположенного в цехе на территории Ижорского завода, где 14 ноября 2021 года в результате пожара рабочий получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении", - гласит сообщение.

Прежде всего организацию, в которой числился погибший рабочий, проверят на соблюдение правил охраны труда. По завершении проверки силовики объявят о мерах прокурорского реагирования.


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