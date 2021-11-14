Прокуратура проверяет территорию Ижорского завода, где при пожаре погиб рабочий

На территории Ижорского завода 14 ноября вспыхнул пожар, который унес жизнь сотрудника металлургического производства, передает пресс-служба петербургской прокуратуры.

"Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга организовала проверку соблюдения федерального законодательства в деятельности ООО "Свелен", расположенного в цехе на территории Ижорского завода, где 14 ноября 2021 года в результате пожара рабочий получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении", - гласит сообщение.

Прежде всего организацию, в которой числился погибший рабочий, проверят на соблюдение правил охраны труда. По завершении проверки силовики объявят о мерах прокурорского реагирования.