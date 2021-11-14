Из-за публикаций о ее квартире Поклонская стала опасаться за семью

Единоросс Наталья Поклонская, по завершении работы VII созыва Госдумы назначенная на должность посла РФ в Кабо-Верде, выразила беспокойство в связи с появившейся в СМИ информацией о ее недвижимости. Речь, судя по всему, прежде всего идет о недавнем расследовательском тексте издания "Важные истории"*, целиком посвященного этой теме. В результате поднявшегося шума одна из героинь "крымской весны" 2014 года не чувствует себя и свою дочь в достаточной мере защищенными.

"После обсуждения всеми средствами массовой информации в течение нескольких дней "сенсации" о предоставлении мне квартиры за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти <...> какого-либо труда увидеть всем мой точный адрес места жительства и данные о моей семье не составит никому – в том числе людям, желающим совершить преступление в отношении меня. А таких было и есть много – они обижены моей работой", - пишет бывший депутат в своем Telegram-канале.

По словам Поклонской, тема безопасности семьи для нее особенно актуальна, поскольку, начиная с присоединения Крыма, ей не раз приходилось сталкиваться с угрозами и даже покушениями. Российский государственный деятель также добавляет, что собственных средств на покупку квартиры в столице ей не хватило бы никогда.

*Минюст включил издание в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента