ЦИК потратит 13,7 млн рублей на автоматизированную систему учета "кандидатов-иноагентов"

Доработка системы ГАС "Выборы" обойдется Центризбиркому в 13,7 млн рублей: это цена заключенного ведомством госконтракта, на который обратил внимание "Коммерсант". Предполагается, что до декабря подрядчик, которым стало ООО "Систематика консалтинг", позволит превратить процесс идентификации кандидатов-"иноагентов" в ходе любой избирательной кампании в автоматизированный. Касается это и партий, которые выдвигают таких кандидатов: в обоих случаях система должна будет, изучив бэкграунд той или иной политической единицы, наделить ее при небходимости маркировкой.

Кроме того, в техзадании указывается, что обновленная ГАС "Выборы" должна будет уметь проверять все агитационные материалы на предмет наличия "иноагентской" маркировки. На прошедшем в сентябре голосовании специфическим "лейблом" отличалась продукция партии "Яблоко", которая включила в свои списки "аффилированных с иноагентами" кандидатов.