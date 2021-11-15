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Новости 10:14

Депутат ГД Федоров предложил Генпрокуратуре расширить основания для признания НКО иноагентами

фото ЗакС политика Депутат ГД Федоров предложил Генпрокуратуре расширить основания для признания НКО иноагентами

Депутат-единоросс из Госдумы Евгений Федоров, известный также по своей деятельности в НОД, написал обращение к генпрокурору Игорю Краснову, в котором предлагает более широко трактовать понятие НКО-иноагента. Автор письма приводит пример некоей российской НКО, недавно запрещенной в России, которой регулярно жертвовали деньги россияне, постоянно проживающие в зарубежных странах. Особенно болезненно Федоров воспринимает этот факт, когда речь идет о странах, применивших против РФ санкции. Депутат указывает, что по нынешнему законодательству такое финансирование не может считаться зарубежным и служить основанием для признания организации иноагентом, тогда как ему этого очень хотелось бы.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность расширения условий для признания НКО, выполняющей функцию иностранного агента, а именно признать иностранным финансированием организации средства или иное имущество, полученные от граждан России, которые имеют вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в государстве, органами власти которого были приняты правовые акты, направленные на распространение санкций в отношении российских юридических и физических лиц", – цитирует текст документа RT.

Отметим, что, по всей видимости, Федоров в приведенном примере краудфандинга из-за рубежа имел в виду одну из структур Алексея Навального.


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