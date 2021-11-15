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Новости 10:28

Бывших уральских полицейских оправдали по делу о групповом изнасиловании

фото ЗакС политика Бывших уральских полицейских оправдали по делу о групповом изнасиловании

Дело о групповом изнасиловании против бывших полицейских из Екатеринбурга после пересмотра обернулось для них оправдательным приговором, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда уральской столицы.

"Судом вынесен оправдательный приговор по уголовному делу (...) в связи с отсутствием в деяниях состава преступления", – говорится в сообщении.

Первоначально им присудили от 6 до 6,5 лет лишения свободы. Уволившихся после скандала силовиков судили за то, что, по версии следствия, они в 2019 году изнасиловали 21-летнюю девушку в салоне автомобиля. Однако в декабре 2020-го Свердловский областной суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение — уже другим составом суда.

Отметим, что в России процент оправдательных приговоров составляет, по разным данным, менее 0,5%.


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