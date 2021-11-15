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Новости 11:12

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку до 261 рубля

фото ЗакС политика Минфин предложил повысить минимальную цену на водку до 261 рубля

Министерство финансов выступило с традиционным предложением, звучащим в конце каждого календарного года, о повышении минимальной розничной цены на алкоголь. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новой версии ведомственного приказа, новая минимальная цена за полулитровую бутылку водки должна составлять 261 вместо 243 рублей (повышение на 7,4%). В свою очередь, самую доступную полулитровку коньяка хотят сделать дороже на 7,6%: 480 рублей вместо 446.

Год назад также подняли минимальную розничную цену на игристое вино, однако в свежем опубликованном документе об этом типе алкогольной продукции ничего не говорится.


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