Число новых случаев коронавируса в Петербурге опустилось ниже трех тысяч

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 38 420 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 403 случая инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалась 1 211 человек. Сумели поправиться 27 972 пациента.

Тройка регионов - лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Москве 3 789 новых больных, в Петербурге – 2 968 (на 176 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 2 666. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 1 144 человек с коронавирусом и скончались 77 (накануне – 80).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.