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Новости 12:18

Суд оштрафовал арендатора исторического здания на площади Репина

фото ЗакС политика Суд оштрафовал арендатора исторического здания на площади Репина

Арендатора исторического здания в Адмиралтейском районе Петербурга оштрафовали на 100 тысяч рублей по иску КГИОП, передает объединенная пресс-служба городских судов. Речь идет об ООО "Стандарт", которое допустило несанкционированную перепланировку в "Доме Е. Н. Киткиной" (проспект Римского-Корсакова, 109-111), входящем в реестр объектов культурного наследия.

Нарушение в виде несанкционированной перепланировки зафиксировали еще в марте: оконный проем превратился в дверной.

Представитель ответчика судебное заседание не посетил и не представил никаких ходатайств.


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