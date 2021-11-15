Суд оштрафовал арендатора исторического здания на площади Репина

Арендатора исторического здания в Адмиралтейском районе Петербурга оштрафовали на 100 тысяч рублей по иску КГИОП, передает объединенная пресс-служба городских судов. Речь идет об ООО "Стандарт", которое допустило несанкционированную перепланировку в "Доме Е. Н. Киткиной" (проспект Римского-Корсакова, 109-111), входящем в реестр объектов культурного наследия.

Нарушение в виде несанкционированной перепланировки зафиксировали еще в марте: оконный проем превратился в дверной.

Представитель ответчика судебное заседание не посетил и не представил никаких ходатайств.