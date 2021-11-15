МВД объявило в розыск Петра Верзилова*

Акционист, издатель "Медиазоны"** Петр Верзилов* оказался в базе МВД в качестве разыскиваемого лица. На это обратил внимание Telegram-канал ЧТД. Напротив его фотографии указано "разыскивается по статье УК", но более конкретных данных не приводится.

Отметим, что последнее из известных дел в отношении 34-летнего политактивиста заводилось прошлым летом. Верзилову* инкриминировали то, что он не поставил в известность российские органы власти о наличии у него паспорта гражданина Канады.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Издание внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента