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Новости 12:37

В Комфине допустили поднятие взносов на капремонт, несмотря на поправку губернатора

фото ЗакС политика В Комфине допустили поднятие взносов на капремонт, несмотря на поправку губернатора

Взносы на капитальный ремонт в Петербурге в 2022 году могут подняться, хотя губернаторской поправкой предусмотрено выделение 3 млрд рублей в фонд капремонта. Это следует из ответа председателя комитета финансов Алексея Корабельникова на вопрос лидера фракции ЛДПР Павла Иткина в ходе заседания бюджетно-финансового комитета ЗакСа 15 ноября. 

- Решение [о повышении взносов] не бюджетное. Это решение правительства города. Оно будет приниматься в срок до 1 декабря, – сказал Корабельников. 

Однако он отметил, что выделение дополнительных средств дает для городского правительства дополнительную гибкость в принятии решения. 

Напомним, летом в ходе "нулевых чтений" бюджета представители жилищного комитета утверждали, что в случае выделения из казны 3 млрд рублей появится возможность не повышать взносы с населения. По словам первого заместителя председателя Жилкома Романа Канивцова, годовой бюджет фонда капремонта составляет 18 млрд, при этом с народа удается собрать 15 млрд.

Губернатор Александр Беглов выделил необходимую для комитета сумму в рамках поправки ко второму чтению бюджета. Предложение главы города одобрил бюджетно-финансовый комитет. В среду, 17 ноября, ее рассмотрят на пленарном заседании ЗакСа.

Сергей Еремеев


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