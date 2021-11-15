Александр Бельский: У избранных в парламент людей цели одни

фото пресс-службы Законодательного собрания

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в интервью ЗАКС.Ру рассказал о муниципальном прошлом, опыте, полученном в Смольном, и о том, что нужно делать, чтобы ЗакС оставался надежным помощником Смольного.

- Законодательное собрание готовится принять проект постановления о поименном голосовании. Одно положение из этого документа уже вызвало вопросы. Голосование можно сделать тайным, если это решение поддержит более трети депутатов. Партия власти не будет злоупотреблять таким правом?

- Наша задача — дать возможность. У нас демократический подход. Надеюсь, что не будет, но в целом возможность мы должны предоставить. Посмотрим, как это будет работать.

- Вы уже видели поправки ко второму чтению бюджета города от фракций? Какие из них стоит принять?

- Среди них есть поправки, которые уже учтены поправкой губернатора. Но основные социальные предложения были предусмотрены еще на этапе "нулевых чтений" бюджета.

- Несколько депутатов прошлого созыва, которым не удалось переизбраться в новый, трудоустроились в аппарат Законодательного собрания. Как и по чьей инициативе их принимали на работу?

- Не знаю, когда я пришел, они уже были трудоустроены.

- Насколько вы партийный человек? Вы активно участвуете в жизни "Единой России"?

- Я рядовой член партии. Поэтому участвую на своей территории, я состою в Сестрорецке (Курортное местное отделение – прим. ЗАКС.Ру).

- Вы участвуете в собраниях отделения, платите членские взносы?

- Обязательно.

- Вам бы хотелось возглавить региональное отделение "Единой России"?

- Это зависит не от меня. Это решение партии, решение людей, которые работают в партии в Петербурге. Мне таких предложений пока не поступало.

- Почему в 2014 году вы решили оставить бизнес и стать муниципальным главой?

- Я уже много раз говорил на эту тему. Я занимаюсь тем, что мне интересно. Мне показалась очень интересной история стать депутатом в городе Сестрорецке и в перспективе возглавить совет, попробовать поработать на этом поприще муниципальном, тем или иным образом попробовать поуправлять процессами, связанными с жизнедеятельностью города. Переход на должность в Смольный тоже был интересен. Я живу по такому принципу: занимаюсь тем, что мне интересно. Поэтому в разные годы я занимался различными направлениями. Начиная с телекоммуникаций, затем, вы знаете, что я занимался и выпечкой, хлебобулочными изделиями, как у вас написано на сайте. Всё это мне было интересно.

- Насколько сильно вашему избранию главой Сестрорецка поспособствовала Наталья Чечина, занимавшая в 2014 году должность заместителя главы Курортного района?

- Она действительно была профильным заместителем в то время. Она курировала этот вопрос от района. Но она же не выбирала депутатов. Мы тогда прошли в совет группой депутатов. Всё больше зависело от тех ребят, которые избрали.

- Но это правда, что у вас было противостояние за место главы?

- Да, с Александром Ваймером было противостояние.

- Будучи муниципальным главой, вы отстаивали идею присвоить Сестрорецку звание "Город воинской славы". После перехода на работу в Смольный вы возвращались к этому вопросу?

- Этот вопрос не решается на федеральном уровне, потому что город Сестрорецк — внутригородское муниципальное образование. Просто по закону это сделать невозможно, к сожалению. Решение о том, чтобы сделать городами воинской славы Колпино, Кронштадт и Ломоносов, было принято еще до того, как они стали внутригородскими муниципальными образованиями. Мы выходили с инициативой об изменении федерального законодательства в том числе — пока этот вопрос не решен.

- Возглавить комитет территориального развития в 2019 году вы сразу согласились?

- Сразу.

- Работа действительно оказалась интересной?

- Да. Я же не просто так согласился идти именно в комитет территориального развития, потому что по большому счету это профильный комитет, который нас курировал. Мне его работа была ясна и понятна. Конечно, мне было интересно там поработать, тем более что под этим комитетом находятся районные администрации, он отвечает за взаимодействие с муниципальными образованиями. Мне кажется, что время, проведенное там, для меня было очень плодотворным. Я очень многому научился, понял, как работают органы исполнительной власти, как с ними надо взаимодействовать. Межведомственные отношения — очень важный момент. Комитет территориального развития дал большой опыт этой работы.

- 1 июля 2020 года завершилось голосование по одобрению поправок в Конституцию. 8 июля 2020 года вас представили на должность вице-губернатора, в том числе по политическим вопросам. Два этих события связаны между собой?

- Думаю, нет. Думаю, что вообще невозможно назначать человека по какому-то конкретному случаю. Любое назначение на любую должность — это совокупность факторов. Никогда такого не бывает, что закончилось какое-то отдельное событие и после этого назначают. Это глупость.

- Сразу в нескольких интервью вы говорили, что Законодательное собрание должно быть помощником исполнительной власти. Допускаете ли вы, что городской парламент будет возражать Смольному по отдельным вопросам, как это случалось в предыдущих созывах?

- Чтобы этого не допустить, мы сейчас сформировали комиссии и комитеты. Чтобы решались вопросы, по которым у нас происходит недопонимание, и чтобы сближались позиции, надо больше работать в комитетах и комиссиях. И я надеюсь, что возобновится свойственная парламенту Санкт-Петербурга кулуарная работа. Это когда очень многие вопросы решаются в кулуарах, решаются еще до того, как это всё выносится на заседание парламента. Самое главное, я об этом уже говорил, и не только вам, что у тех людей, которые избраны в новый парламент, цели одни. Политический окрас — разный, а цели — одинаковые. Когда мы идем к общей цели, у нас могут быть разные пути, разные политические позиции, но в целом больших разногласий я не вижу. Мы все нацелены на то, чтобы наш город стал лучше, чище, краше и чтобы жить в нем было комфортно нашим жителям.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга