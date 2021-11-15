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Новости 13:08

К бюджету Петербурга рекомендовали принять только поправку губернатора

фото ЗакС политика К бюджету Петербурга рекомендовали принять только поправку губернатора

Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания Петербурга 15 ноября обсудил 18 поправок ко второму чтению проекта городской казны на 2022 год. Рекомендованы к принятию только одна — предложения губернатора Александра Беглова. ЗАКС.Ру рассказывал о них подробно

Согласно поправке главы города, прогноз по доходам увеличивается на 16,4 млрд до 890,8 млрд рублей. Расходная часть вырастает на 53,4 млрд рублей до 971,5 млрд рублей. Дефицит, таким образом, составит 80,7 млрд. В принятой за основу редакции он был на уровне 43,8 млрд рублей. 

- Дефицит увеличивается в разумных пределах. Разница будет обеспечена за счет заимствований. Никаких рисков с точки зрения этих параметров мы не видим, - заявил председатель комитета финансов Алексей Корабельников

Фракции "Единая Россия", "Новые люди" и ЛДПР свои предложения к проекту бюджета не подавали. 

Комитет не поддержал поправки КПРФ, "Справедливой России – За правду" и "Яблока". В частности, эсеры и "яблочники" предлагали уменьшить софинансирование строительства "СКА арены" для хоккейного клуба СКА и направить эти средства на социальные нужды. Корабельников заявил, что Смольный должен соблюдать свои обязанности перед концессионером. Представители "Единой России", ЛДПР и "Новых людей" также выступили против этих поправок.

Второе чтение проекта бюджета назначено на ближайшую среду, 17 ноября.

Сергей Еремеев


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