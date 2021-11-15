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Новости 13:57

Путин исключил несколько карельских районов из списка территорий Крайнего Севера

фото ЗакС политика Путин исключил несколько карельских районов из списка территорий Крайнего Севера

В России поменялся список территорий, приравненных к зоне Крайнего Севера: президент Владимир Путин отменил два президентских указа, подписанных Борисом Ельциным в 1993 и 1994 годах. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Речь идет об указе №2226 "Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям" и указе №577 "Об уточнении перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей". Утратили силу также отдельные пункты других нормативных актов 1990-х годов. В результате, помимо отдельных частей Карелии, к арктической зоне с 1 января следующего года не будут относиться Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

Изменения продиктованы Стратегией развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, принятой в прошлом октябре.


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