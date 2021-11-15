Минюст не смог доступно объяснить Вишневскому, почему "Росбалт"* попал в список иноагентов

Фракция "Яблока" в петербургском ЗакСобрании получила ответ от Министерства юстиции, у которого депутаты интересовались причиной внесения информагентства "Росбалт"* в список иноагентов нынешней осенью. Ответ на двух страницах, по признанию Бориса Вишневского, картину почти никак не прояснил: "ушли в несознанку".

"Минюст сообщает: "на основании документов, поступивших от органов государственной власти РФ, подтверждающих соответствие требованиям закона". Каких именно документов? По какому основанию, указанному в законе, "Росбалт" признан "иноагентом"? Нет ответа", - рассказал "яблочник" в своем Telegram-канале.

Вишневский намерен писать и отправлять второй запрос: он будет уточнять, какие документы и основания, указанные в законе, имеют в виду чиновники.

"Еще одна иллюстрация необходимости отменять полностью законодательство об "иноагентах"", - сделал вывод депутат.

Отметим, что обретение "Росбалтом"* нового правового статуса стало для многих неожиданностью: агентство с момента его основания возглавляет Наталья Черкесова, супруга в прошлом высокопоставленного чиновника Виктора Черкесова, который в 2000-е годы входил в близкое окружение президента.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента