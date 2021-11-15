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Новости 15:58

Минздрав: Система QR-кодов даёт высокую эффективность

фото ЗакС политика Минздрав: Система QR-кодов даёт высокую эффективность

Руководитель Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко уверен в эффективности введённой в регионах системы QR-кодов: за их счёт, утверждает глава ведомства, в стране за неделю на 7,5% снизился уровень заболеваемости COVID-19, делится ТАСС.

"Мы наблюдаем, что система введения QR-кодов дает высокую эффективность, [она] показала себя эффективной для сдерживания заболеваемости", – высказался Мурашко в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По информации министра, всего на данный момент под наблюдением медиков находятся 1,2 млн россиян с коронавирусом, из которых на больничных койках лежат 246 тысяч человек, а к ИВЛ подключены свыше 7 тысяч.

По состоянию на 15 ноября заболеваемость коронавирусом растёт лишь в Амурской области, при этом наибольшее количество суточных госпитализаций зафиксировано в Сахалинской, Тверской, Амурской, Саратовской областях.

Общероссийские темпы вакцинации за неделю возросли на 6%, привились при этом свыше 3,2 млн человек. Увеличилось и количество вакцинирующихся пожилых – на 14%. Вакцинировались "Спутником Лайт" более 9 млн россиян.


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