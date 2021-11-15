Парк "Малиновка" рекомендовали защитить от возможной застройки

Комиссия по городскому хозяйству Заксобрания Петербурга на заседании 15 ноября рекомендовала принять за основу законопроект о включении в перечень зон зелёных насаждений общего пользования участка в парке "Малиновка", на котором некогда планировали построить православный храм, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

Инициативу еще в 2019 году, перед губернаторскими выборами, внес глава города Александр Беглов. Однако в прошлом, шестом созыве городского парламента документ так и не был внесён в повестку. С требованием отнести участок к перечню ЗНОП неоднократно выступали местные жители и муниципальные депутаты. Оппозиционеры ЗакСа вносили соответствующие предложения в закон о ЗНОП, но парламентское большинство их блокировало.

В ходе заседания комиссии единоросс Алексей Макаров поинтересовался у представителей Смольного, почему их законопроект касается только одной зеленой зоны, хотя обычно поправки в закон о ЗНОП готовят комплексно. Первый зампред комитета по контролю за имуществом Елена Пастухова в ответ напомнила, что документ внесли уже давно, и отметила его социальную значимость.

- Если необходимо, каждую территорию будем рассматривать отдельным законом, - добавил председатель комиссии ЗакСа Валерий Гарнец ("Единая Россия").

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский заявил, что в парламенте наконец-то пришли к разумному решению.

- Если б мог голосовать двумя руками, проголосовал бы двумя, - подчеркнул Вишневский.

Ожидается, что законопроект в защиту "Малиновки" могут внести на рассмотрение парламента в ближайшую среду, 17 ноября.

Сергей Еремеев