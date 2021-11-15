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Новости 16:24

Парк "Малиновка" рекомендовали защитить от возможной застройки

фото ЗакС политика Парк "Малиновка" рекомендовали защитить от возможной застройки

Комиссия по городскому хозяйству Заксобрания Петербурга на заседании 15 ноября рекомендовала принять за основу законопроект о включении в перечень зон зелёных насаждений общего пользования участка в парке "Малиновка", на котором некогда планировали построить православный храм, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. 

Инициативу еще в 2019 году, перед губернаторскими выборами, внес глава города Александр Беглов. Однако в прошлом, шестом созыве городского парламента документ так и не был внесён в повестку. С требованием отнести участок к перечню ЗНОП неоднократно выступали местные жители и муниципальные депутаты. Оппозиционеры ЗакСа вносили соответствующие предложения в закон о ЗНОП, но парламентское большинство их блокировало.

В ходе заседания комиссии единоросс Алексей Макаров поинтересовался у представителей Смольного, почему их законопроект касается только одной зеленой зоны, хотя обычно поправки в закон о ЗНОП готовят комплексно. Первый зампред комитета по контролю за имуществом Елена Пастухова в ответ напомнила, что документ внесли уже давно, и отметила его социальную значимость.

- Если необходимо, каждую территорию будем рассматривать отдельным законом, - добавил председатель комиссии ЗакСа Валерий Гарнец ("Единая Россия"). 

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский заявил, что в парламенте наконец-то пришли к разумному решению. 

- Если б мог голосовать двумя руками, проголосовал бы двумя, - подчеркнул Вишневский.

Ожидается, что законопроект в защиту "Малиновки" могут внести на рассмотрение парламента в ближайшую среду, 17 ноября.

Сергей Еремеев


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