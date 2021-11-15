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Новости 18:21

Выход на лёд в Петербурге будет запрещён с 16 ноября

фото ЗакС политика Выход на лёд в Петербурге будет запрещён с 16 ноября

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал ряд постановлений о запрете на выход на лёд, информирует пресс-служба Смольного.

Так, в документе указывается, что горожанам воспрещается выходить на замёрзшие водные объекты с 16 ноября 2021 года по 15 апреля 2022 года.

"Исключение составляет Финский залив, а также озера, пруды, карьеры и водохранилища, расположенные в городе. На их лёд можно будет выходить в период устойчивых низких температур с 16 января 2022 года по 14 марта 2022 года. В зависимости от погодных условий эти сроки могут быть изменены", - уточнили в Смольном.

Выход на лёд в запрещённый период влечёт административную ответственность.


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