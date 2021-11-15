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Новости 18:40

Путин включил Дрозденко в состав президиума Госсовета

фото ЗакС политика Путин включил Дрозденко в состав президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин включил главу Ленинградской области Александра Дрозденко в состав президиума Государственного совета РФ: указ о назначении опубликован на портале правовой информации.

"Внести в состав президиума Государственного совета Российской Федерации губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко", – говорится в президентском распоряжении.

Этим же указом членами президиума Госсовета назначаются губернаторы Ямало-Ненецкого округа, Астраханской области и Камчатского края, Калужской и Курганской областей, главы Северной Осетии и Республики Алтай, полпред Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и руководительница администрации Узловского района Тульской области Марина Карташова.

Исключаются при этом из структуры 10 её членов, в числе которых глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, глава Коми Владимир Уйба и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

В президиум Госсовета на данный момент входят 29 управленцев.

Уточним, что Путин подписал закон о Госсовете в декабре 2020 года. Члены структуры участвуют в разработке параметров бюджета, утверждении критериев эффективности глав субъектов, а также указывают на необходимость принятия законов.


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