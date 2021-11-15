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Бельский встретился с монгольскими делегатами в стенах ЗакСа

фото ЗакС политика Бельский встретился с монгольскими делегатами в стенах ЗакСа

В понедельник, 15 ноября, спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский провёл рабочую встречу с членами делегации Монголии, информирует пресс-служба городского парламента.

В числе гостей был замглавы секретариата правительства Монголии Батцэнгэл Энх Амгалан и члены Монгольской военной ассоциации.

На приём были также приглашены представитель МИД РФ в Северной столице Владимир Запевалов и глава комиссии Заксобрания по делам ветеранов Игорь Высоцкий.

"Наши страны связывает общая история, память о той помощи, которую Монголия оказывала СССР в годы Великой Отечественной войны. В этом году 4 ноября мы также отмечали столетие с момента подписания Соглашения между правительством РСФСР и народным правительством Монголии об установлении дружественных отношений. Уверен, что это братство, подтвержденное в годы сотрудничества и испытаний, всегда будет основой российско-монгольской дружбы", – высказался, приветствуя заграничных гостей, Бельский.

В ответ глава делегации Монголии выразил благодарность за тёплый приём в Петербурге и понадеялся на дальнейшее укрепление связей между народами РФ и азиатского государства.


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