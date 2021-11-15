Рабочая группа ЗакСа по совершенствованию закона о СМИ-иноагентах провела первое заседание

В понедельник, 15 ноября, в Законодательном собрании Петербурга начала свою деятельность рабочая группа по разработке поправок в законодательство о СМИ-иностранных агентах, сообщили в пресс-службе ЗакСа.

На первой встрече присутствовали представители всех парламентских фракций и профессионального сообщества. На заседании прозвучали предложения включать в реестр СМИ-иноагентов только по решению суда после двукратных предупреждений и только за иностранный "лоббизм". Под ним подразумевается финансируемая из-за рубежа систематическая деятельность, заключающаяся "в воздействии на органы государственной власти или органы местного самоуправления с целью добиться принятия ими определенных решений".

Предложено установить минимально допустимую долю иностранного финансирования, четко разграничить получателей отчетности иноагентов, законодательно установить порядок снятия со СМИ статуса иноагента, вывести из-под действия закона профессиональные премии журналистов, гонорары за преподавательскую работу, четко и исчерпывающе определить перечень случаев обозначения иноагентами-физлицами своего статуса, в частности, обязать иноагентов маркировать только сообщения, опубликованные в СМИ, а не на личных страницах.

- Это пока только идеи, - объяснила ЗАКС.Ру руководитель рабочей группы, вице-спикер парламента Марина Шишкина ("Справедливая Россия - За правду"). - В будущем это должно вылиться в поправки.

Шишкина рассчитывает, что поправки будут готовы к 1 декабря.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский пообещал сформулировать собственные, более "жесткие" предложения. В частности, об отказе признавать иностранными агентами за распространение материалов других иноагентов и о возможности включения в реестр только через суд и только в случае, если доказано, что финансирование из-за рубежа было направлено на выполнение прямых политических указаний, поручений и заказов. Кроме того, фракция "Яблоко" намерена внести в ЗакС собственный проект федерального закона, полностью исключающий из российского законодательства понятие "иностранный агент".

- Я понимаю коллег, которые считают, что всего не достичь и надо просить малое. Но я всегда руководствуюсь принципом "будьте реалистами - требуйте невозможного", - сказал ЗАКС.Ру Вишневский. - Все попытки модифицировать [законодательство об иноагентах] - это как обсуждение того, с какой стороны одежды пришивать желтую звезду, какими нитками, пришивать ее сразу или сперва предупреждать, что скоро ее пришьешь.

Следующее заседание рабочей группы состоится в четверг, 18 ноября.