Коммунальные услуги в Петербурге не подорожают более чем на 3,5% в 2022 году

В ходе совещания, прошедшего в понедельник, 15 ноября, члены петербургского правительства приняли решение ограничить рост тарифов на коммунальные услуги в грядущем году: так, предельный индекс роста будет держаться на отметке 3,5%, что на 2,8% ниже утвержденного на федеральном уровне, информирует пресс-служба Смольного.

Власти Северной столицы из года в год снижают предельный индекс: к примеру, в 2019 году его снизили на 0,2% до 4,3%, в 2020 году – на 0,3% до 3,5%, в 2021 году – на 0,2% до 3,3%.

В новом, 2022 году изменение тарифов на предоставляемые горожанам коммунальные услуги состоится 1 июля.

"Первоначально правительство России установило для Санкт-Петербурга предельный индекс равный 6,3%, но мы согласовали снижение этого уровня. Регулирование тарифов – это баланс прежде всего интересов жителей и ресурсоснабжающих организаций. Мы учли инвестиционные программы модернизации инженерно-энергетического комплекса, но защита интересов наших горожан должна быть на первом месте", – высказался губернатор Александр Беглов.