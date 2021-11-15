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Новости 19:56

Комтранс пообещал отремонтировать траволаторы на "Дунайской", "Проспекте Славы" и "Беговой" до конца 2021 года

фото ЗакС политика Комтранс пообещал отремонтировать траволаторы на "Дунайской", "Проспекте Славы" и "Беговой" до конца 2021 года

В петербургском комитете по транспорту обозначили сроки полноценного запуска траволаторов на станциях "Дунайская", "Беговая" и "Проспект Славы": ремонт устройств планируют завершить до конца 2021 года.

Процесс взял на личный контроль глава комтранса Кирилл Поляков. 15 ноября он лично побывал на "Беговой" и изучил ход работ по отладке оборудования.

Рабочие должны будут заменить тяговые цепи траволаторов и установить новое противоскользящее покрытие: все детали должны доставить в город на Неве до конца ноября.

Напомним, что траволаторы на новых станциях петербургской подземки систематически стоят отключенными из-за протечек.


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