Сертификаты о вакцинации от COVID-19 хотят дополнить фотографиями их владельцев

В Минцифры и Минздраве РФ обсуждают идею, предполагающую добавление фотографий владельцев в сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса, делятся "Известия".

Наличие снимка должно ускорить проверку подлинности сертификатов и позволит избежать очередей при входе в общественные места, поскольку у посетителей более не придётся спрашивать документы, подтверждающие личность.

Напомним, начиная с 15 ноября в Петербурге посещение фитнес-центров, бассейнов, развлекательных заведений и ЗАГСов возможно только при наличии QR-кодов. С 1 декабря система заработает для кафе и ресторанов. Свободными для посещения останутся лишь производственные столовые и заведения в аэропорту и на вокзалах.

Также Госдума должна рассмотреть законопроекты о введении системы QR-кодов в общественных местах и на транспорте.