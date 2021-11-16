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Новости 9:56

Сертификаты о вакцинации от COVID-19 хотят дополнить фотографиями их владельцев

фото ЗакС политика Сертификаты о вакцинации от COVID-19 хотят дополнить фотографиями их владельцев

В Минцифры и Минздраве РФ обсуждают идею, предполагающую добавление фотографий владельцев в сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса, делятся "Известия".

Наличие снимка должно ускорить проверку подлинности сертификатов и позволит избежать очередей при входе в общественные места, поскольку у посетителей более не придётся спрашивать документы, подтверждающие личность.

Напомним, начиная с 15 ноября в Петербурге посещение фитнес-центров, бассейнов, развлекательных заведений и ЗАГСов возможно только при наличии QR-кодов. С 1 декабря система заработает для кафе и ресторанов. Свободными для посещения останутся лишь производственные столовые и заведения в аэропорту и на вокзалах.

Также Госдума должна рассмотреть законопроекты о введении системы QR-кодов в общественных местах и на транспорте. 


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