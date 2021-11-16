СПЧ поговорит с Путиным об иноагентах, пытках в колониях, "Мемориале"* и советских архивах

Совет по правам человека (СПЧ) подготовил свыше 40 тем для обсуждения с Владимиром Путиным в ходе ежегодной встречи, информирует "Коммерсант". В числе ключевых вопросов — закон об иноагентах, пытки в российских колониях, уголовное преследование ректора "Шанинки" Сергея Зуева, давление на "Мемориал"* и другие.

Члены СПЧ встретятся с президентом 10 декабря — в День прав человека.

В то же время глава совета Валерий Фадеев заявил, что большая часть вопросов будет решаться административно, без обсуждения с Путиным.

Тему иноагентов в разговоре с главой государства намерены поднять главы комиссий СПЧ по политическим правам Николай Сванидзе и правам журналистов Павел Гусев.

Гусев уверен, что в законе следует прописать "механизм предупреждения" потенциальных иноагентов (о включении в реестры объявляет Минюст, уведомления в НКО и редакции заранее не направляются), а также "порядок", при котором получение международных премий и участие в конференциях не являло бы собой основание для включения в "чёрный список" Минюста. Член СПЧ Екатерина Винокурова считает, что в России должна существовать иная процедура "выхода физлиц из реестра иноагентов", то есть альтернативная судебным разбирательствам.

Ещё одна тема, которую хотели бы поднять в СПЧ, открытие советских архивов о репрессиях. Сванидзе уверен, что это позволило бы "фальсификации истории". Дискуссия на этот счёт помогла бы вновь поднять тему с преследованием карельского историка Юрия Дмитриева, занимавшегося раскопками на расстрельном полигоне в урочище Сандармох.

Параллельно разговор мог бы зайти о давлении на "Мемориал" и уголовном деле ректора "Шанинки" Сергея Зуева.

Автором доклада об издевательствах над заключёнными в тюрьмах может стать глава Комитета против пыток Игорь Каляпин или глава комитета "За гражданские права" Андрей Бабушкин, добавляет "Ъ".

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов