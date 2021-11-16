Baza: "Казанского стрелка" Галявиева, именовавшего себя "богом", признали вменяемым

Стрелка Ильназа Галявиева, устроившего 11 мая колумбайн в казанской гимназии № 175, признали вменяемым, пишет Baza.

19-летний молодой человек проходил экспертизу в психиатрической больнице № 6 Петербурга; изыскания были завершены ещё 13 октября.

Эксперты пришли к выводу, что, несмотря на "крики про бога", Галявиев осознавал свои действия во время подготовки и атаки на школу.

В июле официальный орган общественных наблюдательных комиссий "Газета ОНК" сообщила, что специалисты центра им. Сербского сочли Галявиева невменяемым, однако позднее Следственный комитет РФ опроверг эти сведения.

Напомним, что трагедия произошла в школе № 175 Казани 11 мая: Галявиев пришел в учебное заведение с ружьём и открыл стрельбу по людям. В результате погибли десять человек, а ещё двадцать попали в больницы. В социальных сетях он позиционировал себя как "бог" и предупредил общественность о своем нападении за несколько минут до того, как открыл огонь.

Ружье принадлежало ему легально, в связи с чем президент Владимир Путин поручил ужесточить порядок продажи оружия в РФ. Обновлённый закон был не так давно принят: возраст приобретения оружия подняли до 21 года.

"Казанского стрелка" на время следствия заключили под стражу.