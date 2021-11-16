ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:15

Мишустин выделил Эрмитажу 197 млн рублей как пострадавшему от пандемии

фото ЗакС политика Мишустин выделил Эрмитажу 197 млн рублей как пострадавшему от пандемии

Руководитель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении учреждениям культуры 2,2 млрд рублей в качестве компенсации за потери во время пандемии, информирует пресс-служба кабмина.

В Петербурге дополнительное финансирование получат Большой театр (196 млн рублей) и Эрмитаж (197 млн рублей).

Свыше 600 млн рублей направят учреждениям, которые подведомственны Министерству культуры, порядка 1,2 млрд рублей выделят театрам.

"Из-за угрозы распространения коронавируса театры, музеи и концертные организации были вынуждены ограничить заполняемость залов, что в свою очередь привело к снижению их доходов. При этом они должны исполнять свои обязательства по зарплатам, коммунальным и налоговым платежам. Чтобы поддержать отрасль, было принято решение выделить для неё дополнительное финансирование", - говорится в комментарии к постановлению правительства.

В конце 2020 года директор Эрмитажа Михаил Пиотровский известил, что из-за пандемийных ограничений количество посетителей музея упало на 80%.

Отметим, что в период недавнего осеннего локдауна Эрмитаж работал, принимая гостей по QR-кодам.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама