Мишустин выделил Эрмитажу 197 млн рублей как пострадавшему от пандемии

Руководитель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении учреждениям культуры 2,2 млрд рублей в качестве компенсации за потери во время пандемии, информирует пресс-служба кабмина.

В Петербурге дополнительное финансирование получат Большой театр (196 млн рублей) и Эрмитаж (197 млн рублей).

Свыше 600 млн рублей направят учреждениям, которые подведомственны Министерству культуры, порядка 1,2 млрд рублей выделят театрам.

"Из-за угрозы распространения коронавируса театры, музеи и концертные организации были вынуждены ограничить заполняемость залов, что в свою очередь привело к снижению их доходов. При этом они должны исполнять свои обязательства по зарплатам, коммунальным и налоговым платежам. Чтобы поддержать отрасль, было принято решение выделить для неё дополнительное финансирование", - говорится в комментарии к постановлению правительства.

В конце 2020 года директор Эрмитажа Михаил Пиотровский известил, что из-за пандемийных ограничений количество посетителей музея упало на 80%.

Отметим, что в период недавнего осеннего локдауна Эрмитаж работал, принимая гостей по QR-кодам.