Макаров сравнил законопроекты о QR-кодах с приказом "Ни шагу назад!"

Заместитель председателя фракции "Единая Россия", лидер петербургского отделения партии Вячеслав Макаров 16 ноября выступил на пресс-подходе перед началом очередного заседания Госдумы.

Депутат высказался о проектах федеральных законов правительства об использовании QR-кодов о вакцинации в общественных местах и на транспорте. Накануне стало известно, что документ разослали в регионы для сбора отзывов.

- У нас ежедневно умирают тысячи наших соотечественников, - заявил Макаров. - Так вот сколько еще нам надо потерять батальонов, полков, дивизий наших граждан, чтобы понять, что требуются экстраординарные меры? В этих условиях мы с вами понимаем, что мы находимся на войне. Если вспомнить историю Великой Отечественной, то у нас 28 июля 1942 года на свет появился приказ № 227, известный всему миру как приказ "Ни шагу назад!" Я повторяю, что появился в самый драматический для страны момент. Документ простой, ясный по содержанию, но пронзительный до боли своей правдой. И мы, осознавая это, направили сейчас в регионы наши документы для чего? Цель одна. Для того, чтобы еще раз, проведя консультации с медицинским, экспертным сообществом, с руководителями разного ранга, с органами Роспотребнадзора, Санэпидемнадзора, муниципальными, региональными депутатами, выработать такие документы, которые будут понятны по своей сути, по содержанию каждому человеку, начиная от ребенка и заканчивая людьми старшего поколения.

Он отметил, что святая обязанность депутатов – защитить конституционное право граждан на жизнь.

Законопроекты о QR-кодах будут находиться в регионах в течение месяца. Рассмотреть их в первом чтении планируется в декабре. Документы отчасти законодательно закрепляют практику, сложившуюся во многих субъектах. В частности, одним проектом закона устанавливается, что с 1 февраля по 1 июня 2022 года граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест будут обязаны предъявлять QR-код о вакцинации (перенесенном ковиде) либо справку о медотводе. Второй документ дает возможность ввести требование предъявлять QR-код для перемещения на самолетах, в поездах и в междугородних автобусах.

С критикой проектов выступили две парламентские фракции: КПРФ и "Справедливая Россия – За правду".