Памятник дореволюционной конке у "Василеостровской" отреставрируют за 2,5 млн рублей

Копию вагона-трамвая на конной тяге, которая находится у станции метро "Василеостровская", ожидает демонтаж: в ближайшее время памятник отправится на реставрацию.

"Вся металлическая часть – несущие конструкции вагона-трамвая требуют серьезной реставрации. Частично конструкция прогнила насквозь. Привести в порядок предстоит подиум, на котором стоит конка, а также ограждение по ее периметру. Мы также обновим деревянную обшивку конки", - поделился планами мастер Владимир Таран в разговоре с "Петербургским дневником".

Внимание реставраторов будет уделено также бронзовым лошадям. Ожидается, что все работы по обновлению конки будут завершены к февралю 2022 года.

Заказчик реставрации – ООО "Глиссада", стоимость – 2,5 млн рублей.

Конка появилась у "Василеостровской" в 2004 году.