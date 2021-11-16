Петербург вырвался в лидеры по суточному приросту COVID-заражённых: плюс 3131 заболевший

Петербург впервые с начала пандемии стал лидером среди других регионов РФ по суточному приросту COVID-заражённых: в городе на Неве выявили 3131 новый случай, проинформировали в оперативном штабе. Москва при этом на втором месте – плюс 2606 заболевших, третья позиция у Подмосковья – 2043 инфицированных.

Всего за последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 36 818 россиян, из которых лишь у 6,6% не имелось клинических проявлений болезни.

Скончались при этом ещё 1240 пациентов с коронавирусом, а излечился 34 161 россиянин.

В Северной столице за сутки от ковида умерли 78 граждан, а вылечились 3429.

Официально с начала пандемии коронавирус был диагностирован у 9 145 912 жителей России.