ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:20

Петербург вырвался в лидеры по суточному приросту COVID-заражённых: плюс 3131 заболевший

фото ЗакС политика Петербург вырвался в лидеры по суточному приросту COVID-заражённых: плюс 3131 заболевший

Петербург впервые с начала пандемии стал лидером среди других регионов РФ по суточному приросту COVID-заражённых: в городе на Неве выявили 3131 новый случай, проинформировали в оперативном штабе. Москва при этом на втором месте – плюс 2606 заболевших, третья позиция у Подмосковья – 2043 инфицированных.

Всего за последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 36 818 россиян, из которых лишь у 6,6% не имелось клинических проявлений болезни.

Скончались при этом ещё 1240 пациентов с коронавирусом, а излечился 34 161 россиянин.

В Северной столице за сутки от ковида умерли 78 граждан, а вылечились 3429.

Официально с начала пандемии коронавирус был диагностирован у 9 145 912 жителей России.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама