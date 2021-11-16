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Новости 12:22

Депутаты Госдумы стали реже заражаться коронавирусом

фото ЗакС политика Депутаты Госдумы стали реже заражаться коронавирусом

Очередное заседание Государственной думы во вторник, 16 ноября, началось с объявления спикера Вячеслава Володина о том, что с начала работы созыва втрое снизилось количество депутатов, находящихся на больничном в связи с коронавирусом. 

По его словам, сейчас заседание пропускают четыре парламентария с COVID-19. При этом Володин отметил, что все равно каждую неделю в парламенте заболевает кто-то новый.

Спикер озвучил традиционную статистику о процентах вакцинированных во фракциях. Согласно его данным, в ЛДПР привились все депутаты. У "Единой России" 4,8% депутатов не сделали прививку или не переболели COVID-19 менее чем полгода назад, у "Справедливой России – За правду" – 17,9%, у КПРФ – 31,6%, у "Новых людей" – 33,3%. Всего вакцинировался или недавно переболел 91% депутатов Госдумы, отметил Володин.


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