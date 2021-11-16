Бельский стал самым медийным спикером регионального парламента по итогу октября

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский занял первое место в октябрьском рейтинге глав региональных парламентов по версии "Медиалогии". В рейтинге учитывается частота упоминаемости персоны в текстах и сюжетах СМИ, а также их цитируемость.

Медиаиндекс занявшего второе место спикера Заксобрания Краснодарского края Юрия Бурлаченко ниже, чем у петербургского коллеги примерно в два раза. Третьим идет председатель ЗакСа Нижегородской области Евгений Люлин.

Сразу на 21 строчку поднялся руководитель парламента Ленинградской области Сергей Бебеин. Он занял 15 место.

Отметим, что по итогу сентября Бельский был четвертым.