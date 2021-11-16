"А где посадки?": Нилов спросил генпрокурора о нарушении избирательного законодательства

Петербургский депутат от "Справедливой России - За правду" Олег Нилов задал вопрос посетившему Госдуму 16 ноября генеральному прокурору Игорю Краснову. Парламентарий обратил внимание, что заявления о нарушениях в ходе выборов, как правило, попадают из полиции и прокуратуры в те же органы, деятельность которых предлагается проверить.

"Прокурорская проверка совсем не интенсивная, если вообще проводится. А преступления тягчайшие… Что нужно изменить в законодательстве, чтобы прокурорская проверка приводила к посадкам? Что такое вброс избирательных бюллетеней, переписывание протоколов? Это захват власти. А где посадки?", - спросил Нилов.

Краснов ответил, что перенаправление обращений должностным лицам или учреждениям, чьи действия обжалуются, законом запрещено. Он предложил депутату предоставить конкретные сведения, пообещал разобраться и при необходимости принять меры "кадрового характера".