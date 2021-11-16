Десять минут сидения на брусчатке Красной площади обернулись 7 сутками ареста для активиста Фокина

Тверской райсуд Москвы решил отправить под 7-суточный административный арест активиста Константина Фокина, задержанного 15 ноября на Красной площади, пишет "ОВД-Инфо"*, ссылаясь на своего адвоката Василия Кушнира.

Фокину инкриминировали неповиновение законному требованию полицейского (ст. 19.3 КоАП).

Активист привлёк внимание столичной полиции тем, что на протяжении 10 минут просидел на брусчатке Красной площади. По некоторым данным, с собой у него был плакат в поддержку "Мемориала"**, который он, впрочем, так и не успел развернуть.

Уже в отделе полиции к Фокину вызвали психиатрическую помощь с тем, чтобы проверить его на вменяемость; к нему долго не пускали адвоката и позднее решили оставить на ночь до суда.

11 ноября Фокин уже попадался в руки силовиков: пытаясь привлечь внимание общественности к климатическим проблемам, он залезал на дерево, откуда его впоследствии и сняли. Суд в итоге вернул составленный на него протокол полиции.

*Минюст внёс проект в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

**Включено Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента