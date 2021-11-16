ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:24

ЗакС Петербурга выделил на ежедневники 316 тысяч рублей

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга выделил на ежедневники 316 тысяч рублей

Парламент Петербурга 16 ноября опубликовал на сайте госзакупок извещение об электронном аукционе на поставку сувенирной продукции с максимальной ценой контракта 316 тысяч рублей

На эти средства Законодательное собрание планирует приобрести 500 ежедневников на 2022 год. Они должны быть синего цвета с серебристым изображением малого герба Петербурга. В ежедневниках будут календари на 2021-2024 годы, справочная информация о странах, аэропортах мира, часовых поясах, российских праздниках, автомобильных кодах регионов, единицах измерения и др. 

Поставщик должен будет доставить товар в Мариинский дворец до 17 декабря 2021 года. Каждый ежедневник оценивается в среднем в 633 рубля. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама