ЗакС Петербурга выделил на ежедневники 316 тысяч рублей

Парламент Петербурга 16 ноября опубликовал на сайте госзакупок извещение об электронном аукционе на поставку сувенирной продукции с максимальной ценой контракта 316 тысяч рублей.

На эти средства Законодательное собрание планирует приобрести 500 ежедневников на 2022 год. Они должны быть синего цвета с серебристым изображением малого герба Петербурга. В ежедневниках будут календари на 2021-2024 годы, справочная информация о странах, аэропортах мира, часовых поясах, российских праздниках, автомобильных кодах регионов, единицах измерения и др.

Поставщик должен будет доставить товар в Мариинский дворец до 17 декабря 2021 года. Каждый ежедневник оценивается в среднем в 633 рубля.