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Новости 16:31

До конца года в капитал "Метростроя Северной столицы" хотят вложить 12 млрд рублей

фото ЗакС политика До конца года в капитал "Метростроя Северной столицы" хотят вложить 12 млрд рублей

До конца 2021 года соучредители компании-монополиста "Метрострой Северной столицы", петербургское правительство и ВТБ, собираются вложить в ее уставный капитал в общей сложности 12 млрд рублей, передает ТАСС.

"Только в этом году мы планируем внести дополнительно порядка 4 млрд рублей в уставный капитал самой компании", - сообщил вице-президент ВТБ Юрий Молчанов.

Остальные 8 млрд, по его словам, вложит Смольный.

Напомним, что "Метрострой Северной столицы" создали год назад петербургская администрация вдвоем с ВТБ (65% и 35% акций соответственно). Нынешней осенью компанию наделили правами единственного поставщика в деле строительства городской подземки. В конце октября чиновники подписали с этим подрядчиком исторический, с точки зрения губернатора Александра Беглова, контракт: в рамках него за 602,7 млрд рублей должно будет появиться 37 новых объектов метро.


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